Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование организация выдвинула после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Соответствующее заявление опубликовано в фейсбуке NADO.

По мнению организаций, в международных соревнованиях могут участвовать только те российские спортсмены, которые прошли проверку и согласившиеся выступать под нейтральным флагом.

Согласно заявлению NADO, копию которого опубликовал журналист BBC Дэн Роан, Россию предлагается исключить от международных соревнований до тех пор, пока спортивные и антидопинговые системы в стране не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом.

NADO также призвало WADA проконтролировать процесс того, чтобы все факты из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена были расследованы.

Требования были подписаны лидерами антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к российской государственной допинговой программе. В расследовании WADA говорится, что этой системой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Кроме того, МОК начал персональные расследования в отношении 28 российских спортсменов.