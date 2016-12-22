Число жертв массового отравления в Иркутске превысило 70 человек

Число людей, погибших от отравления суррогатом в Иркутске, достигло 71. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, передает ТАСС.

«Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого — 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек», — сообщили в Минздраве.

Там добавили, что общее число пострадавших от отравления составляет 117 человек. Ранее сообщалось о 109 пострадавших. Также сообщалось о женщине, которая скончалась от отравления неизвестным ядом — ее родственники рассказали, что она пила водку «Белая береза», которая, по неподтвержденным данным, могла быть контрафактной.

В Иркутской области из-за массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы задержали 11 человек, подозреваемых в распространении «Боярышника». Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В регионе действует запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.