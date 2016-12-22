Прямой эфир
61,00
63,65
54,72
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту
При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

Число жертв массового отравления в Иркутске превысило 70 человек

Новости
09:26, 22 декабря
1 170
3
Поделиться

Число людей, погибших от отравления суррогатом в Иркутске, достигло 71. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

«Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы — 31, тех, кто скончался в больницах — 40, итого — 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек», — сообщили в Минздраве.

Там добавили, что общее число пострадавших от отравления составляет 117 человек. Ранее сообщалось о 109 пострадавших. Также сообщалось о женщине, которая скончалась от отравления неизвестным ядом — ее родственники рассказали, что она пила водку «Белая береза», которая, по неподтвержденным данным, могла быть контрафактной.

Эпидемия алкогольных отравлений: что пьет нищая Россия. И как планы правительства по борьбе с «Боярышником» могут ухудшить ситуацию

В Иркутской области из-за массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы задержали 11 человек, подозреваемых в распространении «Боярышника». Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В регионе действует запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.

Лекарство от тоски: нарколог Яков Маршак объясняет, почему россияне пьют «Боярышник». «Нужно научить алкоголиков быть трезвыми и счастливыми»

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2