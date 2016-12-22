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Отношение американцев к России ухудшилось до уровня 30-летней давности

Новости
07:50, 22 декабря
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Отношение американцев к России упало до худших показателей за 30 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты опроса, проведенного Чикагским советом по международным отношениям.

В исследовании, которое проводилось в декабре, приняли участие 1005 человек. Их попросили оценить свое отношение к нескольким странам по шкале от ноля до ста, где «ноль» означал самые негативные чувства, а 100 — самые позитивные.

Для России средний показатель составил 32. Это самый низкий показатель в подобных исследованиях с 1986 года, когда Россия получила 31 балл, отмечает The Washington Post.

Ниже России расположились Иран, который получил 26 баллов, и Северная Корея с 20 баллами.

Китай набрал 41 балл, Мексика — 55, а Канада — 66.

Несмотря на негативное отношение к России, более трех четвертей опрошенных заявили, что поддерживают сотрудничество с Россией по урегулированию ситуации в Сирии, в сфере сдерживания ядерной программы Ирана и сокращения ядерных вооружений в мире.

Газета отмечает, что опрос был проведен после публикации информации американских спецслужб о том, что российские власти пытались повлиять на выборы в США.

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