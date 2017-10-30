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В Армении освободили ребенка, взятого в заложники в детском саду

30 октября, 19:54
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Трехлетний мальчик, которого удерживал в заложниках вооруженный ножом мужчина на территории детского сада в армянском городе Армавир, освобожден. Об этом сообщает «Интерфакс».

Перед тем, как произошло освобождение, в здании была слышна стрельба. По информации корреспондент агентства, ребенок передан родителям, а мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

В результате инцидента два человека были ранены. По данным издания News.am, травмы получили бывшая жена мужчины. Также издание отмечает, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Замначальника полиции Армении Унан Погосян заявил, что в ходе операции ребенок не пострадал. 

Ранее в понедельник стало известно о захвате заложников в детском саду «Манушак» в Армавире. Сообщалось, что мужчина освободил большинство заложников и удерживал одного ребенка. Мужчина потребовал встречи с бывшей женой, которая является заведующей детским садом.

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