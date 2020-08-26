Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера компании. Он провел пять дней в заложниках с мешком на голове

В сентябре 2019 года одного из крупнейших франчайзинговых партнеров сети ресторанов «Додо Пицца» Владимира Горецкого похитили в Риге и держали несколько дней в заложниках, требуя выплатить крупную сумму денег. Об этом рассказал в фейсбуке основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников и подтвердил сам Горецкий.

Владимир Горецкий владеет 21 пиццерией «Додо» в нескольких городах России, ему также принадлежит право на развитие бренда в Польше. В прошлом году к нему обратился «представитель некоего инвестора, заинтересованного в польском проекте». Горецкий встретился в Москве с человеком, который представился Олегом, племянником инвестора. Позже бизнесмена пригласили на встречу в Латвию с самим инвестором.

В рижском аэропорту Горецкого встретил Олег и повез его на встречу в Юрмалу. Там в загородном доме бизнесмену брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза, пишет Овчинников.

«Под угрозой физической расправы бандиты потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать его личные и корпоративные счета. Из-за банковских лимитов процесс растянулся на несколько дней. Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании», — рассказал Овчинников.

За пять дней со счетом Горецкого вывели 3,6 миллиона рублей. Вскоре служба безопасности банка «Тинькофф» заблокировала счет, увидев подозрительные транзакции. После этого похитители вынудили Горецкого передать через доверенных лиц курьеру в Москве еще 900 тысяч рублей. Его также заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей и «оставить свои отпечатки пальцев на каком-то пистолете», пригрозив, что оружие «всплывет, где нужно, если он обратится в полицию».

Через пять дней преступники отпустили Горецкого. Они оставили его дома одного и сказали уйти через несколько часов. На улице мужчину ждало такси, которое довезло его до аэропорта. После обращения бизнесмена в полицию Латвии и России, в обеих странах были возбуждены уголовные дела.

18 августа 2020 года был задержан «племянник инвестора» Олег. Ему предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере, через два дня Кузьминский суд Москвы его арестовал.

«Коммерсант» пишет, что арестованный — россиянин, 30-летний житель Тюменской области Андрей Феррис, трижды менявший фамилию. Управляющий адвокатского бюро «Закон» Дмитрий Стасюк пояснил, что преступники, похитившие Горецкого, могут быть причастны как минимум еще одному подобному нападению в Таиланде. За месяц до событий в Риге там был похищен и ограблен бизнесмен из США российского происхождения Андрей Коновалов.

Фото на превью: Владимир Горецкий / фейсбук