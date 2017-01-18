Глава МИД Австрии назвал условие для снятия санкций с России

Главным условием для снятия санкций с России выступает реализация минских договоренностей. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себатьян Курц в интервью агентству Sputnik.

«Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений. Так как до сих пор прогресс по их выполнению был незначительным, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года», — заявил Курц.

Он добавил, что после выполнения условий санкции будут сняты «в любой момент». По мнению Курца, действие ограничительных мер нужно прекращать постепенно. При этом дипломат подчеркнул, что это не относится к санкциям Евросоюза, введенным в ответ на присоединение к России Крыма.

Первые санкции в отношении России со стороны Евросоюза, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады были введены в середине марта 2014 года. Это произошло после референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России. Второй пакет санкций был введен в мае 2014 года из-за обострения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Третий этап введения ограничительных мер начался в июле 2014 года после того, как Донецкой области был сбит пассажирский МН17.

В санкционный список вошли граждане России и российские компании. Санкции заключались в заморозке их активов, а также в запрете сотрудничества с попавшими список российскими компаниями для предприятий стран, которые присоединились к действию ограничений.