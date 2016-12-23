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Оружие захватчиков ливийского самолета оказалось муляжом

Новости
22:30, 23 декабря
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Захватчики ливийского самолета использовали муляжи вместо настоящего оружия. Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

«Первичная судебно-медицинская экспертиза показала, что оружие, использованное при похищении самолета Afriqiyah, является муляжом», — написал Мускат.

Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который летел по маршруту Себха — Триполи, захватили в пятницу, 23 декабря. На его борту находились 118 человек. Угонщики посадили самолет в Мальте. После приземления захватчики освободили пассажиров самолета и бортпроводниц. Часть экипажа осталась на борту.

Reuters сообщило, что угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. По информации Times of Malta, в самолете находился только один захватчик, который является сторонником Каддафи. Издание добавило, что при себе у него была ручная граната.

Libya Channel удалось связаться по телефону с захватчиками самолета. Они рассказали телеканалу, что планируют организовать новою каддафитскую партию и таким образом заявили о ней.

Позже двое захватчиков вышли из самолета и сдались властям. Их арестовали после обысков.

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