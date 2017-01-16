В Орландо арестовали жену устроившего стрельбу в ночном клубе террориста

ФБР арестовало вдову Омара Матина, устроившего стрельбу в ночном клубе в Орландо. Об этом The New York Times сообщил представитель полиции.

Нур Сальман задержали в ее доме в Сан-Францинско. Источник издания рассказал, что ей были предъявлены обвинения в создании препятствий правосудию.

Источник местного издания Orlando Sentinel отметил, что ее также обвиняют в предоставлении материальной поддержки террористической организации.

Ночью 12 июня 2015 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин расстрелял посетителей гей-клуба Florida Pulse в Орландо. Были убиты 49 человек, еще более 50 получили ранения. Матин был убит во время перестрелки с полицией.

Стрельба в Орландо стала самой крупной по числу жертв в истории США. Ответственность за массовое убийство взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Это происшествие стало одним из самых масштабных в США по числу жертв. До этого наибольшее число погибших — 28 человек — было после стрельбы в Виргинском технологическом институте в 2007 году, когда стрельбу открыл психически неуравновешенный мужчина.

Президент США Барак Обама назвал стрельбу в Орландо «актом террора и ненависти». Расследованием обстоятельств занимается ФБР.