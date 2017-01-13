Глава Минэкономразвития предрек ускорение роста зарплат в 2017 году

По словам Орешкина, рост реальных зарплат уже вышел в «положительную зону», а к концу 2017 года он может ускориться еще сильней. Также министр сообщил, что в 2017 году может значительно снизиться уровень безработицы.

В текущем году, добавил Орешкин, также есть возможность сохранить резервный фонд из-за роста цен на нефть.

«В этом году с учетом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года», — сказал он.

В конце 2016 года объем Резервного фонда составил 972,13 миллиарда рублей. Были потрачены 2,137 триллиона рублей из фонда.

10 января Минфин сообщил, что объем Резервного фонда сократился в два раза в период с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года. Также на 269 миллиардов рублей сократился объем Фонда национального благосостояния, который на 1 января 2017 года составляет 4,359 триллиона рублей.