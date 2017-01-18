В Оренбурге 12-летняя девочка позвонила матери из багажника машины похитителей

В Оренбурге 12-летней девочке, похищенной неизвестным, удалось отправить смс своей маме и дозвониться до нее, находясь в багажнике автомобиля похитителя. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Оренбургской области Анжелика Линькова, передает РИА Новости.

По ее словам, на 12-летнюю девочку напали 17 января, когда она возвращалась домой из школы. Ребенка насильно посадили в машину белого цвета и увезли в неизвестном направлении. Находясь в багажнике автомобиля, она связалась со своей мамой, а та обратилась в полицию. Вечером девочку нашли за городом у свалки — живой и без видимых признаков насилия.

По подозрению в похищении ребенка правоохранители задержали 29-летнего мужчину. Он признался в причастности к преступлению. В Следственном комитете сообщили, что проверяют связь мужчины с другими аналогичными преступлениями, в том числе к попытке нападения на двух девочек в поселке Степном. «Не исключено, что противоправные действия в отношении несовершеннолетних совершил один и тот же человек», — подчеркнули в СК.

По информации издания «Такие дела», в поисках девочки принимали участие сотни волонтеров, а также полиция, МЧС, Росгвардия и другие службы. Как отметили в оренбургском управлении СК, полиция объявила в городе план-перехват: сотрудники ГИБДД останавливали все белые автомобили, особое внимание уделяя тем, что выезжают из города.