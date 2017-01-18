Прямой эфир
59,18
63,23
54,78
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал предложение Савченко «сдать» Крым в обмен на Донбасс
ЦРУ опубликовало 12 миллионов страниц архивных документов о своей работе
Крымские музеи обжалуют передачу Украине «скифского золота»
В Оренбурге 12-летняя девочка позвонила матери из багажника машины похитителей

В Оренбурге 12-летняя девочка позвонила матери из багажника машины похитителей

Новости
13:25, 18 января
2 234
0
Поделиться

В Оренбурге 12-летней девочке, похищенной неизвестным, удалось отправить смс своей маме и дозвониться до нее, находясь в багажнике автомобиля похитителя. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Оренбургской области Анжелика Линькова, передает РИА Новости.

По ее словам, на 12-летнюю девочку напали 17 января, когда она возвращалась домой из школы. Ребенка насильно посадили в машину белого цвета и увезли в неизвестном направлении. Находясь в багажнике автомобиля, она связалась со своей мамой, а та обратилась в полицию. Вечером девочку нашли за городом у свалки — живой и без видимых признаков насилия.

По подозрению в похищении ребенка правоохранители задержали 29-летнего мужчину. Он признался в причастности к преступлению. В Следственном комитете сообщили, что проверяют связь мужчины с другими аналогичными преступлениями, в том числе к попытке нападения на двух девочек в поселке Степном. «Не исключено, что противоправные действия в отношении несовершеннолетних совершил один и тот же человек», — подчеркнули в СК.

По информации издания «Такие дела», в поисках девочки принимали участие сотни волонтеров, а также полиция, МЧС, Росгвардия и другие службы. Как отметили в оренбургском управлении СК, полиция объявила в городе план-перехват: сотрудники ГИБДД останавливали все белые автомобили, особое внимание уделяя тем, что выезжают из города.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2