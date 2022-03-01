Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»
Опубликовано видео ракетного удара около телебашни в Киеве
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем телеграм-канале видео ракетного удара в районе телебашни. Про его словам, в результате повреждена трансформаторная подстанция, питающая телебашню электроэнергией, а также аппаратная у самой телебашни
Ранее Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ «для пресечения информационных атак против России».
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Также по теме
Другие новости
«ВКонтакте» заблокировала страницу Дождя Сегодня в 12:53 Песков: Путин знает о потерях российской армии в Украине, но Кремль не может назвать цифры Сегодня в 12:44 Курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторические максимумы Сегодня в 12:18 Boeing и Airbus приостановили техподдержку российских самолетов Сегодня в 11:57 США закрыли небо для российских самолетов вслед за Европой Сегодня в 09:59 Apple и Nike закрыли онлайн-продажу товаров в России Вчера в 23:01 Фильм Веры Кричевской о Дожде «F@ck This Job» сняли с проката в России Вчера в 22:45 Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными Вчера в 22:25 Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью о войне в Украине Вчера в 22:17 РБК: федеральные телеканалы убрали рекламу «Уралсиба» с Галкиным. Он выступил против войны в Украине Вчера в 22:11
Популярное у подписчиков Дождя за неделю