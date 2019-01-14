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Опубликовано видео с места взрыва газа в Шахтах
В группе «Ростов главный» во «ВКонтакте» опубликовали видео с места взрыва газа в многоквартирном доме в Шахтах Ростовской области. На нем видно разрушенные этажи здания.
В результате взрыва, по предварительной информации, погиб один человек, восемь человек пострадали. Еще шестеро могут оставаться под завалами дома.
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