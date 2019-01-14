Опубликовано видео с места взрыва газа в Шахтах

В группе «Ростов главный» во «ВКонтакте» опубликовали видео с места взрыва газа в многоквартирном доме в Шахтах Ростовской области. На нем видно разрушенные этажи здания.

В результате взрыва, по предварительной информации, погиб один человек, восемь человек пострадали. Еще шестеро могут оставаться под завалами дома.