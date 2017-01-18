Чуть больше половины американцев поверили в российское вмешательство в выборы

Чуть больше половины американцев верят во вмешательство России в президентские выборы в США, следует из данных опроса, проведенного NBC и The Wall Street Journal.

51% опрошенных заявили о своей уверенности в том, что Россия провела кибератаки с целью повлиять на выборы.

36% опрошенных не согласны с этими утверждениями, а еще 13% затруднились с ответом.

Примерно треть опрошенных американцев назвали отношения избранного президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным «неприемлемо дружелюбными», в то время как 24% не сочли их слишком дружественными. 41% затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился 12-15 января среди 1000 взрослых американцев.

В начале января издание BuzzFeed опубликовало доклад, составленный бывшим сотрудником британских спецслужб по заказу оппонентов Трампа в Республиканской и Демократической партиях. В нем говорилось о связях предвыборного штаба Трампа с Россией и о наличии у российских спецслужб компрометирующей информации об избранном президенте. В Кремле эти заявления отвергли, а Трамп назвал их «фейковыми новостями».

Ранее американские спецслужбы заявили о вмешательстве России в американские выборы с целью помочь Трампу одержать победу. Москва опровергла эти утверждения, а Трамп позднее сказал, что «российское вмешательство» не повлияло на исход голосования.