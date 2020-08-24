Оппозиция Беларуси потребовала расследовать выдачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко

Координационный совет оппозиции (КС) Беларуси призвал правоохранительные органы отреагировать на то, что 15-летнему сыну Александра Лукашенко Николаю дали боевое огнестрельное оружие. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает корреспондент Дождя.

«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание», — сказала Колесникова.

23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын прилетели во Дворец независимости на вертолете. На них были бронежилеты, а в руках — автоматы.