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В Минкомсвязи предложили обязать операторов обмениваться трафиком через государственную систему
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В Минкомсвязи предложили обязать операторов обмениваться трафиком через государственную систему

Новости
04:20, 12 января
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Минкомсвязи планирует обязать интернет-операторов подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону «О связи».

Фото: depositphotos.com

Ведомство предложило заставить операторов использовать Государственную информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС).

В результате ГИС получит данные о критической инфраструктуре российского сегмента интернета и маршрутах трафика. Работу системы предлагается финансировать из резерва универсального обслуживания, который содержат за счет крупнейших операторов.

В первоначальной версии законопроекта операторам предоставлялось право, а не обязанность использовать государственную систему.

В Минкомсвязи заявили, что проект был скорректирован по итогам общественного обсуждения. При этом в МТС отметили, что предлагали исключить из поправок статьи о применении операторами ГИС. В компании считают, что новые предложения могут привести к необоснованным затратам. В Tele2 также предупреждают о возможных новых издержках.

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