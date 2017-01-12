В Минкомсвязи предложили обязать операторов обмениваться трафиком через государственную систему

Минкомсвязи планирует обязать интернет-операторов подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону «О связи».

Ведомство предложило заставить операторов использовать Государственную информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС).

В результате ГИС получит данные о критической инфраструктуре российского сегмента интернета и маршрутах трафика. Работу системы предлагается финансировать из резерва универсального обслуживания, который содержат за счет крупнейших операторов.

В первоначальной версии законопроекта операторам предоставлялось право, а не обязанность использовать государственную систему.

В Минкомсвязи заявили, что проект был скорректирован по итогам общественного обсуждения. При этом в МТС отметили, что предлагали исключить из поправок статьи о применении операторами ГИС. В компании считают, что новые предложения могут привести к необоснованным затратам. В Tele2 также предупреждают о возможных новых издержках.