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В Москве органы опеки забрали из семьи 12 приемных детей с ВИЧ
В Москве органы опеки и попечительства вместе с полицейскими изъяли из приемной семьи 12 детей. По предварительным данным, все они инфицированы ВИЧ, сообщает «Интерфакс».
О действиях органов опеки сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
«Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место», — сообщили в пресс-службе.
Все дети — приемные. Одного родного ребенка оставили в семье.
Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сказал РИА Новости, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты.
Других подробностей не привели. Об источнике инфицирования детей пока так же нет информации.
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