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Reuters узнал о снижении Россией добычи нефти по соглашению c ОПЕК

Новости
13:37, 9 января
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Россия снизила добычу нефти в январе 2017 года по соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в рамках которой ведущие экспортеры договорились снизить нефтедобычу, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников на энергетическом рынке. 

По данным агентства, Россия снизила добычу нефти и газа до 11,1 миллиона баррелей в день в период с 1 по 8 января. В октябре 2016 года Россия производила 11,247 миллиона баррелей в день. 

Таким образом, за первую неделю года совокупный объем добычи нефти в России сократился примерно на 133 тыс. баррелей. Согласно условиям соглашения с ОПЕК, в общей сложности Россия должна снизить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российские власти планируют сокращать произовдство нефти поэтапно. Так, к марту добыча должна снизиться на 200 тыс. баррелей в сутки. Полностью выполнить соглашение Москва намерена к концу апреля.

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В ноябре страны ОПЕК договорились о сокращении с января 2017 года добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона баррелей. В середине декабря страны, которые не входят в картель, в том числе, Россия, договорились сократить свою добычу на 558  тыс. баррелей в сутки. 

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