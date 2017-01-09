Reuters узнал о снижении Россией добычи нефти по соглашению c ОПЕК

Россия снизила добычу нефти в январе 2017 года по соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в рамках которой ведущие экспортеры договорились снизить нефтедобычу, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников на энергетическом рынке.

По данным агентства, Россия снизила добычу нефти и газа до 11,1 миллиона баррелей в день в период с 1 по 8 января. В октябре 2016 года Россия производила 11,247 миллиона баррелей в день.

Таким образом, за первую неделю года совокупный объем добычи нефти в России сократился примерно на 133 тыс. баррелей. Согласно условиям соглашения с ОПЕК, в общей сложности Россия должна снизить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российские власти планируют сокращать произовдство нефти поэтапно. Так, к марту добыча должна снизиться на 200 тыс. баррелей в сутки. Полностью выполнить соглашение Москва намерена к концу апреля.

В ноябре страны ОПЕК договорились о сокращении с января 2017 года добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона баррелей. В середине декабря страны, которые не входят в картель, в том числе, Россия, договорились сократить свою добычу на 558 тыс. баррелей в сутки.