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ООН создаст штаб для сбора информации о военных преступлениях в Сирии

Новости
05:27, 22 декабря
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Генеральная ассамблея ООН в среду проголосовала за создание специального подразделения для сбора информации о военных преступлениях и случаях нарушения прав человека в Сирии, сообщает Reuters.

Согласно принятой ООН резолюции, для этих целей создадут независимую комиссию, которая будет «готовить материалы для того, чтобы упростить и ускорить справедливый и независимый уголовный процесс в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах».

В поддержку резолюции высказались 105 представителей, 15, среди которых были Россия, Сирия и Иран, проголосовали против, а еще 52 воздержались.

В документе, который был внесен Лихтенштейном, содержится призыв ко всем государствам-участникам конфликта, а также правозащитным группам предоставить новой структуре любую имеющуюся информацию.

Ранее стало известно, что специальная комиссия ООН не смогла установить виновных в ударе по гуманитарному конвою в районе Алеппо в сентябре. В заключении комиссии говорится, что удар был нанесен с воздуха, а сделать это могли лишь представители России, Сирии или коалиции под руководством США.

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