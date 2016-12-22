ООН не смогла установить виновных в ударе по гуманитарному конвою в Алеппо

Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гуманитарного конвоя в пригороде Алеппо 19 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на заключение комиссии.

В ходе расследования установили, что удар был нанесен с воздуха.

В документе отмечается, что только силы Сирии, России или коалиции под лидерством США имели техническую возможность провести подобную атаку. Вариант того, что налет был совершен коалицией под руководством США, в ООН называют «крайне маловероятным».

Согласно заключению ООН, в результате авиаудара погибли 10 человек. Еще 22 получили ранения.

Гуманитарный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца и ООН подвергся атаке к северо-западу от Алеппо 19 сентября. Конвой состоял из 31 грузовика, из которых 18 были уничтожены. Сообщалось о 20 погибших.

Организация «Местные координационные комитеты Сирии» заявила, что удары были нанесены российскими и сирийскими силами. Россия причастность к налету отвергла. В октябре президент Владимир Путин заявил, что удар по конвою был нанесен одной из террористических организаций.