Суд отклонил иск полицейских к члену ОНК Петербурга и «Медиазоне»

Приморский суд Петербурга отклонил иск Управления МВД по центральному району города к члену ОНК Яне Теплицкой и изданию «Медиазона». Об этом сообщила «Команда 29», которая представляла интересы ответчиков. Поводом для претензий стала публикация о предполагаемых пытках в полиции.

УМВД требовало признать не соответствующими действительности сведения из поста Теплицкой в фейсбуке и новости «Медиазоны». Также полиция требовала их удаления. С Теплицкой полицейские требовали взыскать 50 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба репутации и 9230 рублей процессуальных расходов.

Представитель истца в суд не пришел, рассказала член ОНК «ОВД-инфо».

Информация о жалобе арестованного на пытки в 78-м отделе полиции Петербурга появилась на неофициальной странице ОНК Петербурга 16 ноября 2017 года. Мужчина заявил, что при задержании ему наступили на голову, били в полицейской машине и в отделе, в том числе наручниками в грудь и ногами по колену. ОНК пожаловалась на действия полицейских в прокуратуру.