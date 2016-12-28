Онищенко сделал замечание Хлопонину из-за заявления по «Боярышнику»

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал замечание вице-премьеру Александру Хлопонину из-за инициативы продавать по рецепту спиртосодержащие препараты «Валокордин» и «Боярышник». Об этом Онищенко рассказал в эфире Дождя.

Онищенко назвал предложение продавать «Валокордин» и «Боярышник» в аптеках только при наличии рецепта от врача «имитацией решения вопроса». «Даже если введут рецептурную продажу этих одного-двух наименований, это мало что даст и мало повлияет на здоровье людей», — сказал Онищенко. По его словам, инициатива продавать препараты по рецепту — это «вырванный из контекста факт».

«Я даже Хлопонину сделал замечание. Правительство должно системно решать, а не просто выхваченный из контекста один факт», — сказал он.

Ранее Хлопонин допустил, что препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках только при наличии рецепта от врача уже со второго квартала 2017 года. Позже он уточнил, что ограничение коснется только «препаратов двойного назначения», и не будет распространятся на все спиртосодержащие жидкости.

Ввести регулирование продажи спиртосодержащих препаратов поручил ввести премьер-министр Дмитрий Медведев. Поводом для этого стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», в который вместо этилового спирта, указанного на упаковке, был добавлен метанол. В результате отравления метанолом в Иркутске погибли 72 человека.