«Он все время занят». Жириновский объяснил, почему за два месяца не поговорил с Путиным об аресте Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Дождя сообщил, что так и не смог поговорить ни с Владимиром Путиным, ни с кем-либо из администрации президента после ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По словам Жириновского, он ни с кем не пообщался, так как «все заняты».

Фото: Дождь

Жириновский сообщил, что писал письма в администрацию президента и Владимиру Путину и просил о личной встрече с. По его словам, глава администрации Антон Вайно в курсе его желания обсудить с президентом арест Фургала.

Однако личного ответа Жириновский так и не получил — только «резолюции президента», перенаправляющие обращения в Следственный комитет. В этом ведомстве лидеру ЛДПР письменно ответили, что ведется расследование, и «показания [против Фургала] серьезные».

Жириновский объяснил нежелание Путина встречаться с ним высокой занятостью президента. «Подумаешь, чиновник в каком-то далеком Хабаровске — Путин что, остановит все дела ради этого?» — сказал политик, напомнив, что эпидемия коронавируса все еще продолжается, а «с Беларусью могла случиться третья мировая война».

Он также выразил надежду, что после приговора Владимир Путин согласится помиловать Фургала, так как, по мнению Жириновского, организация убийства — не такое серьезное преступление, как само убийство.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, он избирался от ЛДПР. Его арестовали в начале июля по обвинению в организации убийств и покушений на хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах.