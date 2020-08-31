«Он не может стать просто еще одним именем в списке жертв Путина». The Washington Post выпустила колонку об отравлении Навального

Американская газета The Washington Post выпустила редакционную колонку об отравлении российского политика Алексея Навального. В ней журналисты требуют международного расследования и поиска тех, «кто подсыпал ему яд в чай или приказал это сделать».

В колонке говорится об отравлениях журналистки Анны Политковской и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко — им, как и Навальному, стало плохо после чашки чая.

Также там отмечается, что за Навальным постоянно следят спецслужбы. «Наблюдали ли они за Навальным, когда он заказал чай в Томске перед полетом в Москву? После экстренной посадки в Омске, доктора говорили, что не обнаружили яда, однако странным образом отказывались разрешить транспортировку Навального куда-либо в течение почти двух суток — возможно, в надежде, что яд выйдет из организма и его нельзя будет обнаружить» — говорится в колонке The Washington Post.

Реакцию Кремля на отравление журналисты сочли «пугающе равнодушной», а администрации Трампа — «крайне робкой».

«Отравление Навального должно быть тщательно расследовано вне зависимости от того, куда приведет правда. Поскольку Россия вряд ли сделает это честно, нужно международное расследование. Господин Навальный <…> неможет стать просто еще одним именем в списке жертв господина Путина. Нужно найти и разоблачить того, кто подсыпал ему яд в чай и приказал это сделать», — отмечается в колонке.

По последним данным берлинской клинике «Шарите», Навальный все еще находится в искусственной коме, однако в его состоянии есть улучшения. Немецкие врачи считают, что его отравили.