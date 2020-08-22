Омский Минздрав: в организме Навального не нашли токсинов, в анализах обнаружены алкоголь и кофеин

Минздрав Омской области заявил, что токсинов в организме Алексея Навального не найдено. Об этом говорится в сообщении ведомства. В министерстве утверждают, что в моче политика обнаружены алкоголь и кофеин.

«Одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — заявили в Минздраве.

20 августа в телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что в вечер до госпитализации Навальный употреблял алкоголь. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш опровергла эту информацию.

«Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня», — написала она в твиттере.