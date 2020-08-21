Омские врачи разрешили отправить Навального на лечение в Германию

Врачи омской больницы, где находится Алексей Навальный, заявили, что не возражают против перевозки политика на лечение в Германию. Об этом объявил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает издание «Город55».

Фото: Денис Каминев для RTVI

«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил он.

Калиниченко добавил, что мозг Навального находится в стабильном состоянии. Представитель центра Пирогова сообщил, что политика увезут из Омска в течение нескольких часов.

Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа с подозрением на отравление. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Политик вторые сутки находится в коме. Его соратники утверждают, что его могли отравить, омские врачи это исключают.

Оппозиционера планируется доставить в берлинскую клинику «Шарите». Самолет за ним отправила организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году доставляла туда участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.