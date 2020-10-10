ОМОН применил силу при разгоне митинга в поддержку Фургала в Хабаровске

Силовики разогнали участников несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, применив грубую силу. Об этом сообщает региональное издание DVhab.ru.

По его данным, на 92-й день протестов ОМОН задержал 25 человек, ранее акции проходили без силового вмешательства и жестких разгонов митингующих. Журналисты DVhab.ru передают, что протестующие начали ставить палатки у здания правительства.

Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных — координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, а также журналисты Валентин Квашников, Александра Беина и блогер Сергей с youtube-канала Sergeynews.

Несколько фотографий о том, как похорошел Хабаровск при Дегтярёве pic.twitter.com/GSt9Pevuld — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

Ранее издание передавало, что задержанных поместили в автозак и увезли в неизвестном направлении, позже стало известно, что их отвезли в 1-й и 5-й отделы полиции в Хабаровске, туда направился адвокат от ОВД-Инфо Андрей Битюцкий.

Как сообщает телеграм-канал «Я/Мы Сергей Фургал», один человек в ходе задержания получил серьезную травму и потерял сознание, его увезла скорая помощь.

Фото: твиттер штаба Навального в Хабаровске