ОМОН начал задерживать участников студенческой акции протеста в Минске

В Минске силовики начали задерживать участников акции протеста, которую устроили 1 июля студенты нескольких белорусских университетов. Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Медиазона».

Задержания проходят на улице Свердлова и в районе стадиона «Динамо». Tut.by пишет, что задержаны как минимум двое человек.

Обновление в 17:00. «Медиазона» сообщила о задержании около 10 человек.

«Медиазона» пишет, что протестующие студенты вышли на проспект независимости и шли в сторону площади Независимости. В какой-то момент им перегородили путь милиционеры, но студентам удалось прорваться через цепочку сотрудников.

1 сентября студенты нескольких университетов в Минске начали акцию протеста. Они собрались возле вузов и двинулись в центре города.