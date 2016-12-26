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Омбудсмены России и Украины посетили заключенных в Крыму

Новости
20:20, 26 декабря
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Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетили троих граждан Украины в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского омбудсмена Алексея Зловедова.

«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе. Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключенными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье „Экстремизм“», — рассказал Зловедов.

Он отметил, что после трех месяцев переговоров украинская сторона получила возможность встретиться с заключенными, а также осужденными, которые обратились к российскому руководству с просьбой о передаче Украине.

Руководитель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко написал в фейсбуке, что они просили встретиться с 42 людьми, но им дали возможность увидеть только троих заключенных.

После переговоров Москалькова получила возможность встретиться с двумя заключенными на Украине российскими военнослужащими Александром Барановым и Максимом Одинцовым.

В ноябре Минобороны России сообщило, что украинские спецслужбы незаконно задержали и вывезли из Крыма двоих российских военнослужащих — Максима Одинцова и Александра Баранова. В Службе безопасности Украины назвали их бывшими украинскими военными. По данным ведомства, после присоединения Крыма к России в 2014 году они изменили присяге и перешли в российскую армию.

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