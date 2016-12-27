Омбудсмен посетила задержанных российских военных в украинском СИЗО

«Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым», — заявила она.

Москалькова отметила, что российского консула к Одинцову и Баранову не допускают, потому что Украина считает их своими гражданами. При этом, по словам омбудсмена, оба задержанных отказались от украинского гражданства в апреле 2014 года.

Российское Минобороны заявило о похищении двоих российских военнослужащих из Крыма 21 ноября. В сообщении ведомства отмечалось, что на них могут завести уголовное дело «за якобы совершенные преступления против Украины». «Не исключается, что для получения „нужных“ признательных показаний на российских военнослужащих будет оказано психологическое и физическое давление», — отмечали в Минобороны.

В СБУ в ответ на это заявили, что ОДинцов и Баранов были бывшими украинскими военнослужащими, которые в 2014 году «изменили присяге и пошли служить в российскую армию». По данным укранской спецслужбы, на них заведены дела по статьям «дезертирство» и «госизмена», а задержаны они были после пересечения границы на Чонгаре.