Прямой эфир
60,99
63,75
55,89
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Мексиканская компания приостановила эксплуатацию SSJ-100 после сообщений о дефекте
«Коммерсантъ» рассказал о показаниях свидетеля катастрофы Ту-154
В Кремле нашли нового посла в Турции
Родители пятиклассников школы в Москве добились отмены курса с религиозной пропагандой

Омбудсмен посетила задержанных российских военных в украинском СИЗО

Новости
06:10, 27 декабря
60
1
Поделиться

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила в украинском СИЗО задержанных в ноябре российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, сообщает РИА Новости.

«Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым», — заявила она.

Москалькова отметила, что российского консула к Одинцову и Баранову не допускают, потому что Украина считает их своими гражданами. При этом, по словам омбудсмена, оба задержанных отказались от украинского гражданства в апреле 2014 года.

Российское Минобороны заявило о похищении двоих российских военнослужащих из Крыма 21 ноября. В сообщении ведомства отмечалось, что на них могут завести уголовное дело «за якобы совершенные преступления против Украины». «Не исключается, что для получения „нужных“ признательных показаний на российских военнослужащих будет оказано психологическое и физическое давление», — отмечали в Минобороны.

В СБУ в ответ на это заявили, что ОДинцов и Баранов были бывшими украинскими военнослужащими, которые в 2014 году «изменили присяге и пошли служить в российскую армию». По данным укранской спецслужбы, на них заведены дела по статьям «дезертирство» и «госизмена», а задержаны они были после пересечения границы на Чонгаре.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Как Украина и Крым продолжат бороться за «золото скифов»
Директор музея Кремля назвала обоснованным решение передать «скифское золото» Украине
Серые схемы Крыма: как власти полуострова обходят санкции
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2