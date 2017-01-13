Омбудсмен пожаловалась в прокуратуру из-за изъятия детей в Татарстане за долги

Уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова пожаловалась в прокуратуру на решение властей одного из муниципальных районов Татарстана, согласно которому у должников по ЖКХ могут изымать детей. Об этом она сообщила журналистам, передает «Интерфакс».

Омбудсмен сочла такое решение властей Зеленодольского района Татарстана «некорректным». По словам Кузнецовой, в настоящее время существует достаточное количество мер для того, чтобы добиваться выплаты долга. «Превышать вот эти меры, тем более манипулируя изъятием детей, недопустимо», — подчеркнула Кузнецова.

О решении властей одного из районов республики Татарстан изымать несовершеннолетних детей у жителей, задолжавших по выплатам за газ и электричество, стало известно ранее 13 января. По информации «Вечерней Казани», изымать детей из семей, задолжавших за коммунальные услуги, поручил глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин. Издание также приводит данные о том, что в декабре 2016 года из семей изъяли двоих детей. Они временно жили в приюте для сирот.

Дать правовую оценку решению руководства Зеленодольского района Татарстана поручил и исполняющий обязанности прокурора республики Артем Николаев, сообщает KazanFirst.