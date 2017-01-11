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Омбудсмен Чечни обвинил главреда «Кавказского узла» в самопиаре из-за жалобы на угрозы Даудова

Новости
13:56, 11 января
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Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал «попыткой самоприара» заявление главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова об угрозах со стороны спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, поданное у Следственный комитет. Заявление омбудсмена опубликовано на его сайте.

«Он, вероятно, проконсультировался со своими юристами и поэтому не может не знать, что по закону само по себе озвучивание какого-либо мнения не является уголовно наказуемым действием. То есть человеку, выпалившему подобные слова в сердцах или в шутку, не грозит суд», — сказал Нухажиев. 

7 января Магомед Даудов опубликовал у себя в инстаграме запись, в которой заявил, что нужно «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Публикация сопровождалась картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?». Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в публикации Даудова нет угроз главному редактору «Кавказского узла».

После этого Шведов заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет с требованием проверить пост Даудова. В президентском Совете по правам человека пообщали обсудить ситуацию с постом Даудова на первом заседании в 2017 году. 

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