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Омбудсмен назвала новую колонию для Дадина «одной из лучших»

Новости
13:38, 9 января
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Колония номер пять в Алтайском крае, в которую перевели осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, не вызвала претензий у правозащитников и считается одной из лучших. Об этом сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. 

ОВД-Инфо

«ИК-5 Алтайского края считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — сказала Москалькова.

Ильдара Дадина этапировали из ИК-5 в Карелии, где он отбывал наказание, в декабре. О местонахождении осужденного не было ничего известно больше месяца. Москалькова заявила, что длительность этапа была связана с тем, что в это время неоднократно делались перерывы.

«Любая перевозка — это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства», — рассказала обмудсмен. 

8 января Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Алтайском крае, куда его перевели из колонии в Карелии после того, как он сообщил о пытках и избиениях сотрудниками ФСИН. В ведомстве сообщили, что перевод Дадина в другую колонию был необходим для обеспечения его безопасности. 

Дадин пожаловался на пытки и избиения в колонии в ноябре 2016 года. После этого его посетили правозащитники и Москалькова, которая посоветовала перевести осужденного в другую колонию. Следственный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Его приговорили к 2,5 года колонии.

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