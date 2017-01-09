Омбудсмен назвала новую колонию для Дадина «одной из лучших»

Колония номер пять в Алтайском крае, в которую перевели осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, не вызвала претензий у правозащитников и считается одной из лучших. Об этом сообщила « Интерфаксу » уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«ИК-5 Алтайского края считается одной из лучших колоний. Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН», — сказала Москалькова.

Ильдара Дадина этапировали из ИК-5 в Карелии, где он отбывал наказание, в декабре. О местонахождении осужденного не было ничего известно больше месяца. Москалькова заявила, что длительность этапа была связана с тем, что в это время неоднократно делались перерывы.

«Любая перевозка — это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства», — рассказала обмудсмен.

8 января Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Алтайском крае, куда его перевели из колонии в Карелии после того, как он сообщил о пытках и избиениях сотрудниками ФСИН. В ведомстве сообщили, что перевод Дадина в другую колонию был необходим для обеспечения его безопасности.

Дадин пожаловался на пытки и избиения в колонии в ноябре 2016 года. После этого его посетили правозащитники и Москалькова, которая посоветовала перевести осужденного в другую колонию. Следственный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Его приговорили к 2,5 года колонии.