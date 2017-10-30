Прямой эфир
57,92
67,28
60,07
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Оксана Дмитриева допустила свое участие в выборах президента

30 октября, 15:13
2 630 0

Глава фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева будет участвовать в выборах президента России, если партия примет решение о ее выдвижении. Об этом Дмитриева рассказала Znak.com.

«Партия обязательно должна выдвинуть своего кандидата, главной задачей которого станет продвижение альтернативной социально-экономической программы. Сейчас такая программа есть только у „Партии Роста“ — это программа Столыпинского клуба», — пояснила депутат.

Источник издания, близкий к администрации президента, заявил, что участие Дмитриевой в выборах рассматривается как «реалистический сценарий». В партии кандидатуру депутата рассматривают наравне с тремя другими претендентами — ростовским предпринимателем Александром Хуруджи, московским бизнесменом Дмитрием Потапенко и интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым.

На просьбу издания оценить перспективы предвыборной кампании других возможных кандидатов в президенты, в том числе и телеведущей Ксении Собчак, Дмитриева заявила, что она хотела бы стать кандидатом, «всерьез» оппонирующим власти, а не «устраивающим шоу». Она подчеркнула, что «шоу — это не по нашей части».

Люди, чьи имена нельзя упоминать: как Навальный и Собчак забыли друг друга

«Партия роста» назвала своих возможных кандидатов в президенты в июле 2017 года. При этом в партии подчеркивали, что могут принять решение вовсе не выдвигать своих кандидатов и поддержать переизбрание президента России Владимира Путина.

Ранее 30 октября о своих планах участвовать в выборах президента сообщила радио- и телеведущая Екатерина Гордон. Она называет себя «вероятно, единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента» и выступает за права женщин и детей. 

18 октября о намерении баллотироваться в президенты России объявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат «против всех». В предвыборном штабе Собчак рассказали, что она рассматривает три варианта участия в выборах: от партии ПАРНАС, «Гражданской инициативы» или самовыдвижением.

В выборах также намерен участвовать политик Алексей Навальный, однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у оппозиционера нет шансов быть зарегистрированным в качестве кандидата из-за судимости. В президентской гонке также планируют принять участие лидер ЛПДР Владимир Жириновский, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Действующий президент Владимир Путин пока не объявлял о своих планах баллотироваться на еще один срок.

И так далее с Михаилом Фишманом.
Женщина для спарринга: зачем вообще ищут соперников на президентские выборы
Обсуждаем с политиком Оксаной Дмитриевой
1 сентября
11 952

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Здесь и сейчас

«Так хотя бы не скучно»: Вася Обломов о новых кандидатах в президенты и своем свежем клипе «Случай на границе»
Сегодня 2788
Как всё начиналось

«Шоу на костях выборов»: Михаил Шац о том, как Собчак троллит федеральные каналы и за кого бы он проголосовал
Сегодня 2913
Новости

Екатерина Гордон объявила о планах участвовать в президентских выборах
Сегодня 18263
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2