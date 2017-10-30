Оксана Дмитриева допустила свое участие в выборах президента

Глава фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева будет участвовать в выборах президента России, если партия примет решение о ее выдвижении. Об этом Дмитриева рассказала Znak.com.

«Партия обязательно должна выдвинуть своего кандидата, главной задачей которого станет продвижение альтернативной социально-экономической программы. Сейчас такая программа есть только у „Партии Роста“ — это программа Столыпинского клуба», — пояснила депутат.

Источник издания, близкий к администрации президента, заявил, что участие Дмитриевой в выборах рассматривается как «реалистический сценарий». В партии кандидатуру депутата рассматривают наравне с тремя другими претендентами — ростовским предпринимателем Александром Хуруджи, московским бизнесменом Дмитрием Потапенко и интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым.

На просьбу издания оценить перспективы предвыборной кампании других возможных кандидатов в президенты, в том числе и телеведущей Ксении Собчак, Дмитриева заявила, что она хотела бы стать кандидатом, «всерьез» оппонирующим власти, а не «устраивающим шоу». Она подчеркнула, что «шоу — это не по нашей части».

«Партия роста» назвала своих возможных кандидатов в президенты в июле 2017 года. При этом в партии подчеркивали, что могут принять решение вовсе не выдвигать своих кандидатов и поддержать переизбрание президента России Владимира Путина.

Ранее 30 октября о своих планах участвовать в выборах президента сообщила радио- и телеведущая Екатерина Гордон. Она называет себя «вероятно, единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента» и выступает за права женщин и детей.

18 октября о намерении баллотироваться в президенты России объявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат «против всех». В предвыборном штабе Собчак рассказали, что она рассматривает три варианта участия в выборах: от партии ПАРНАС, «Гражданской инициативы» или самовыдвижением.

В выборах также намерен участвовать политик Алексей Навальный, однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у оппозиционера нет шансов быть зарегистрированным в качестве кандидата из-за судимости. В президентской гонке также планируют принять участие лидер ЛПДР Владимир Жириновский, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Действующий президент Владимир Путин пока не объявлял о своих планах баллотироваться на еще один срок.