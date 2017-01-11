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ОКР связал призыв отстранить Россию от соревнований с успешным выступлением спортсменов

Новости
23:44, 11 января
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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что информационные вбросы и призывы к отстранению России от международных соревнований происходят на фоне успешных выступлений российских спортсменов. Об этом он рассказал «Р-Спорту».

Накануне Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование организация выдвинула после изучения второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сейчас информационные вбросы происходят на фоне успешных выступлений российских атлетов, после решения об отмене временного отстранения наших скелетонистов, отлично проведенного этапа Кубка мира FIS по сноуборду в Москве», — сказал Поздняков.

В свою очередь глава ОКР Александр Жуков выразил надежду на то, что ведущие мировые спортивные организации не пойдут «на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения, направленные на сохранение единства международного спортивного движения».

«Это уже не первая попытка со стороны этих организаций оказать давление на международное спортивное сообщество, Международный олимпийский комитет с целью изгнать российский спорт с мировой арены», — сказал Жуков.

Он также назвал политизированным призыв NADO допускать к участию в международных соревнованиях российских спортсменов только под нейтральным флагом.

«Думаю, что национальные олимпийские комитеты большинства стран не разделяют позицию тех, кто подписался под недавним призывом отстранить всех российских спортсменов», — заключил он.

Согласно заявлению NADO, Россию предлагается исключить от международных соревнований до тех пор, пока спортивные и антидопинговые системы в стране не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом. Требования были подписаны лидерами антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.

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В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В нем говорится о причастности российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, к российской государственной допинговой программе.

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