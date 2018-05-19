Около школы в Джорджии произошла стрельба

Полиция сообщила о стрельбе неподалеку от старшей школы в округе Клейтон (штат Джорджия), сообщает WSB-TV. Согласно предварительным данным, погибла одна женщина, есть раненые.

Инцидент произошел на парковке за пределами школы, где в это время проходила выпускная церемония вручения дипломов. По словам очевидцев, на месте находятся 15 полицейских машин.

About 15 police cars here on the scene of Mt. Zion High School in Clayton County. Still working to learn more about what’s going on. pic.twitter.com/yWZ8KchEuS — Justin Wilfon (@JustinWilfonWSB) 19 мая 2018 г.

Телеканал 11alive сообщает об одной погибшей и двух пострадавших женщинах. «По словам властей, 21-летнюю девушку госпитализировали с огнестрельными ранениями ноги, еще одну жертву — беременную женщину, предположительно, избили во время происшествия, третью женщину в возрасте около 40 лет убили тремя выстрелами», — говорится в сообщении. Состояние пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что они не были учениками школы.

Согласно информации полиции, стрельба на стоянке произошла в результате спора. Начальник службы безопасности школ округа Клейтон Томас Травик заявил, что спор возник между посетителями выпускной церемонии. Имя нападавшего не называется. Его местоположение также неизвестно.

Округ Клейтон расположен примерно в 20 милях (32,2 км) к югу от города Атланта. Согласно информации news.com.au, вечером 18 мая в Центре изобразительных искусств округа Клейтон проходила церемония награждения, когда через дорогу от здания раздались выстрелы. В школе учатся более 1200 человек.

Ранее, 18 мая, в школе в Санта-Фе произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек и еще не менее 10 человек пострадали. Стрельба началась около 8 часов утра в классе для занятий по искусству. По словам учеников школы, стрелявший нажал кнопку пожарной тревоги. Стрелявшим оказался 17-летний ученик Димитриос Пагуртзис, ему предъявили обвинение в убийстве 10 человек. Он стрелял из длинноствольного оружия и из револьвера 38-го калибра, которые взял у отца.

После стрельбы президент Дональд Трамп сообщил, что его администрация сделает все возможное, чтобы покончить проблему со стрельбой в школах и чтобы оружие не попадало в руки опасных людей.