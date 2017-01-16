«Кавказ.Реалии» сообщил о гибели личного охранника Кадырова

В Чечне погиб Алихан Музаев, охранник главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на анонимные источники в Чечне. Дождь не смог получить официального подтверждения гибели Музаева.

По данным собеседников «Кавказ.Реалии», Музаев вместе с односельчанами планировал вооруженную акцию против чеченских властей. Вечером 15 января его задержали местные силовики, а через некоторое время вернули семье труп. Как утверждает издание, фото убитого появилось в твиттере.

Родственникам сообщили, что в ходе задержания Музаев выхватил пистолет у полицейского и застрелился. Семья погибшего не верит в версию о самоубийстве, отмечает «Кавказ.Реалии». По информации издания, Музаева тайно похоронили 16 января в селе Курчалой, где он проживал.

Дождь обратился за комментариями к пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову. Во время разговора он не подтвердил и не опроверг сведения о гибели Музаева и пообещал разобраться в ситуации. Тем не менее позднее Каримов перестал отвечать на звонки Дождя.