Прямой эфир
59,82
63,46
55,73
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
В Татарстане придумали способ сохранить пост президента республики
Украина подала иск к России в Международный суд ООН
Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
«Кавказский узел» сообщил о первом деле о недоносительстве по «закону Яровой»
Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

«Кавказ.Реалии» сообщил о гибели личного охранника Кадырова

Новости
21:01, 16 января
481
0
Поделиться

В Чечне погиб Алихан Музаев, охранник главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на анонимные источники в Чечне. Дождь не смог получить официального подтверждения гибели Музаева.

По данным собеседников «Кавказ.Реалии», Музаев вместе с односельчанами планировал вооруженную акцию против чеченских властей. Вечером 15 января его задержали местные силовики, а через некоторое время вернули семье труп. Как утверждает издание, фото убитого появилось в твиттере.

Родственникам сообщили, что в ходе задержания Музаев выхватил пистолет у полицейского и застрелился. Семья погибшего не верит в версию о самоубийстве, отмечает «Кавказ.Реалии». По информации издания, Музаева тайно похоронили 16 января в селе Курчалой, где он проживал.

Дождь обратился за комментариями к пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову. Во время разговора он не подтвердил и не опроверг сведения о гибели Музаева и пообещал разобраться в ситуации. Тем не менее позднее Каримов перестал отвечать на звонки Дождя. 

«Паника в Чечне»: как Кадыров и силовики ищут сторонников ИГ. Что происходит в селах Курчалоевского района, где задержали 22 человека

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2