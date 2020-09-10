«Огромное количество фактических ошибок». Соратники Навального — о статьях, где говорится об улучшении его состояния

Пресс-секретарь Алексея Навального и его соратник Леонид Волков заявили, что в материале The Insider и Der Spiegel «огромное количество фактических ошибок». В статье говорится, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события до отравления.

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Ярмыш заметила, что сообщение о том, что Навальный идет на поправку, было опубликовано еще в понедельник. «В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала пресс-секретарь.

Соратник Навального Леонид Волков в разговоре с «Медузой» сказал: «Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel, было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок».

Ранее Der Spiegel, The Insider и Bellingcat опубликовали совместный материал о состоянии Алексея Навального. В нем говорится, что политик психически восстановился почти полностью, а физически — на 90%. Врачи считают, что Навальный выжил благодаря серии удачных событий: пилоты быстро посадили самолет в Омске, а атропин он получил еще в аэропорту. Также в статье говорилось об усилении мер безопасности в клинике «Шарите», где лежит Навальный. В берлинской полиции заявили РИА Новости, что не знают, откуда появилась эта информация.