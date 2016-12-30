Официальный представитель МИД анонсировала ответ России на новые санкции США

Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала российский ответ на новые американские санкции. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», — говорится в ее сообщении.

«Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально», — написала Захарова.

«Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет — исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал новые американские санкции «проявлением непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики».

Он отметил, что Россия ответит на санкции, следуя принципу взаимности. «Разумеется, будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», — заявил он.

В четверг, 29 декабря, США ввели санкции против России из-за кибератак и попытках повлиять на американские выборы, в которых американские власти обвинили Москву.

Под санкции попали шесть человек, а также ФСБ и ГРУ. Помимо этого США распорядились закрыть две дипломатических дачи России в Мэриленде и Нью-Йорке и выслать 35 российских дипломатов.