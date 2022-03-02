«Одноклассники» заблокировали страницу Дождя

Скриншот Дождя

В поддержке сообщили, что приняли решение о блокировке после уведомления Роскомнадзора. В «Одноклассниках» также пообещали восстановить в полном объеме страницу в случае решения о восстановлении доступа.

Накануне сайт Дождя был заблокирован по решению Генпрокуратуры якобы из-за «материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности» войны в Украине. Одновременно с Дождем была заблокирована и отключена от эфира радиостанция «Эхо Москвы».

После блокировки сайта аккаунты Дождя также заблокировали в «Яндекс.Дзене» и во «ВКонтакте».

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