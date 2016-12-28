Активисты выбросили оставленные у консульства России в Одессе цветы и свечи

Цветы и свечи, оставленные у здания Генерального консульства России в Одессе в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, выбросили в мусорный бак. Об этом ТАСС рассказал представитель дипмиссии. По его словам, это сделали участники запрещенной в России организации «Правый сектор».

Представитель консульства добавил, что на заборе здания они повесили «оскорбительные» плакаты, содержавшие надписи «Ту-154 — тяжелее воздуха», «Россияне, боярышника здесь нет» и «другими глумлениями». Все это происходило при «попустительстве охраны Генконсульства», уточнил представитель дипмиссии. «Ни со стороны нацполиции, ни со стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного акта вандализма сделано не было», — подчеркнул представитель дипмиссии.

Авиакатастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолет упал в Черном море через две минуты после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В связи с произошедшим к посольствам России в разных странах, в том числе и на Украине, принесли цветы и свечи.