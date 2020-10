«Очень много снега, все пьют водку». Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия»

Писатель выделил несколько пунктов, которые нужно знать о сериале. «Здесь чума, очень холодно и очень много снега, все пьют водку», — отметил Кинг. «Небольшой спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице», — добавил он.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know: 1. There's a plague. 2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid). 3. Everybody drinks vodka. 4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.

Позже Кинг дополнил свое мнение о сериале еще тремя пунктами, назвав его «спагетти-вестерном, только со снегом и зараженными чумой русскими убийцами». Писатель выделил и «крутую кинематографию», однако кадры, снятые вверх ногами, оставили его в недоумении.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.