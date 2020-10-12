«Очень много снега, все пьют водку». Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия»

Писатель Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия», который вышел на стриминговой платформе Netflix 7октября. Он назвал его «чертовски хорошим».

Писатель выделил несколько пунктов, которые нужно знать о сериале. «Здесь чума, очень холодно и очень много снега, все пьют водку», — отметил Кинг. «Небольшой спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице», — добавил он.

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know:

1. There's a plague.

2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid).

3. Everybody drinks vodka.

4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

Позже Кинг дополнил свое мнение о сериале еще тремя пунктами, назвав его «спагетти-вестерном, только со снегом и зараженными чумой русскими убийцами». Писатель выделил и «крутую кинематографию», однако кадры, снятые вверх ногами, оставили его в недоумении.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

«Ребенок все еще заноза в заднице», — резюмировал Кинг.

Сериал «Эпидемия», который на Netflix получил название «To the Lake» [«К озеру» — прим. Дождь], впервые вышел на российской стриминговой платформе Premier в 2019 году. По сюжету, главный герой Сергей пытается спасти свою семью от надвигающейся эпидемии смертельного вируса и сбежать в Карелию.

Фото на превью: Zuma\TASS