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Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США

30 октября, 16:50
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В США предъявили обвинения бывшему главе предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа Полу Манафорту, его обвинили по 12 пунктам, в том числе, в сговоре против США, сообщает Reuters. 

Кроме того, Манафорта обвинили в сговоре для отмывания денег, в введении в заблуждение или фальсификации информации, которая привела к нарушению закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Ему также предъявили обвинение в семи случаях отказа предоставлять банковские отчеты и отчеты о финансовых счетах.

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Как следует из документа суда, обвинения также предъявили его бывшему партнеру по бизнесу Рику Гейтсу. По версии следствия, Манафорт и Гейтс с 2006 года по 2015 год действовали как незарегистрированные иностранные агенты в правительстве Украины, «Партии регионов» Виктора Януковича, а затем после 2014 года и в «Оппозиционном блоке», который образовался путем слияния нескольких украинских партий. Отмечается, что они задействовали десятки миллионов долларов для своей работы, занимались отмыванием средств через иностранные компании и счета зарубежных партнеров. При этом украинские партии лоббировали пророссийские интересы, говорится в документе. В итоге через офшоры вывели более 75 миллионов долларов. Лично Манафорта обвинили в отмывании более 18 миллионов долларов, а Гейтса – в выведении через иностранные компании из страны более трех миллионов долларов.

О своей деятельности на территории Украины и зарубежных банковских счетах Манафорт и Гейтс в официальные органы США не сообщали.

Там же говорится, что созданная в 2005 году Манафортом компания Davis Manafort Partners (DMP) осуществляла политические консультации и имела сотрудников в США, России и на Украине. В 2011 году Манафорт учредил DMP International (DMI), которая работала с иностранными клиентами. Партнерами компании были только Манафорт и его жена. Гейтс также работал на DMP и DMI и был правой рукой Манафорта, говорится в документе. Клиентами компаний был Янукович, украинское правительство и украинские политические партии. Как сообщает Минюст, Манафорт и Гейтс лоббировали в Европе и в США интересы своих клиентов.

Манафорт сдался федеральным властям 30 октября. Незадолго до этого The New York Times со ссылкой на источник писала, что Манафорта и Гейтса обвинили в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы США.  BuzzFeed сообщал, что ФБР проверяет денежные переводы, которые связаны с Манафортом. Речь шла о переводах общей суммой около трех миллионов долларов, которые были проведены в 2012 и 2013 годах. 

О том, что Манафорта прослушивали спецслужбы, стало известно в сентябре этого года. За ним следили до и после президентских выборов в США. Дело на него было заведено еще в 2014 году, однако из-за отсутствия доказательств обвинения ему не предъявляли, а в 2016 году и вовсе закрыли дело. Новый ордер на прослушку Манафорта ФБР получило уже после того, как команду Трампа заподозрили в связях с Россией.

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