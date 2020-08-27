Обвиненный в домогательствах к школьницам Михаил Скипский проведет игру «Что? Где? Когда?» для молодежи

Участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к школьницам, проведет игру для молодежи по просьбе администрации Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодежной политике.

Планируется, что Скипский поучаствует в проведении игры «Что? Где? Когда?» для команд работающей молодежи в Санкт-Петербурге в начале сентября. Среди организаторов мероприятия — «Совет работающей молодежи Санкт-Петербурга» и комитет по молодежной политике города.

Сообщается, что запланированная игра не имеет отношения к международной ассоциации клубов (МАК). После обвинений в домогательствах Скипского отстранили от проведения школьных и студенческих турниров под эгидой ассоциации.

В конце июля несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Михаила Скипского в то время, когда они были несовершеннолетними.

давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это нестремно и нужно. когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский — katyaarenina (@katyaarenina) July 22, 2020

О приставаниях со стороны Скипского также рассказали две бывшие ученицы Аничкова лицея в Санкт-Петербурге, из которого знаток был уволен в 2016 году. По данным источников «Медузы», Скипский домогался или состоял в сексуальных отношениях с несколькими десятками школьниц разного возраста.