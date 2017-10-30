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Бывшего главу штаба Трампа отправили под домашний арест

30 октября, 22:39
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс отправлены под домашний арест, сообщает Reuters. Такое решение принял Федеральный суд Вашингтона.

Associated press сообщает, что Манафорт и Гейтс отвергли все 12 пунктов обвинения.

Ранее в понедельник, 30 октября, Манафорту и Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе, в сговоре против США. Сообщалось, что Манафорт сам сдался властям. Кроме того, бывшего главу штаба Трампа обвинили в сговоре для отмывания денег, в введении в заблуждение или фальсификации информации, которая привела к нарушению закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Ему также предъявили обвинение в семи случаях отказа предоставлять банковские отчеты и отчеты о финансовых счетах.

Следствие считает, что Манафорт и Гейтс с 2006 года по 2015 год действовали как незарегистрированные иностранные агенты в правительстве Украины, «Партии регионов» Виктора Януковича, а затем после 2014 года и в «Оппозиционном блоке», который образовался путем слияния нескольких украинских партий. Им инкриминируют, что они отмывали средства через иностранные компании и счета зарубежных партнеров.

Согласно данным следствия, всего через офшоры были выведены более 75 миллионов долларов. Манафорта обвинили в отмывании более 18 миллионов долларов, а Гейтса — в выведении через иностранные компании из страны более трех миллионов долларов.

При этом они не уведомляли официальные органы США о своей деятельности на Украине, а также о своих зарубежных банковских счетах. Манафорт — один из фигурантов расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Россией. В рамках расследования в его доме проводились обыски, а самого Манафорта допрашивало ФБР. 

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