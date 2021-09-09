Обвинение запросило два года ограничения свободы по «санитарному делу» для участницы Pussy Riot Марии Алехиной

Прокуратура потребовала приговорить участницу Pussy Riot Марию Алехину к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Алехина с 29 января находится под домашним арестом. В июле суд продлил меру пресечения до 8 сентября 2022 года. Вину Алехина не признает.

«Санитарное дело» — серия дел, возбужденных после митинга 23 января в поддержку Алексея Навального. Кроме Алехиной, по нему проходили Любовь Соболь, соратник Алексея Навального Олег Степанов, брат Навального Олег Навальный, глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.

Фигурантов дела обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК). По версии следствия, они призывали в социальных сетях выйти на митинг в поддержку Навального 23 января, а из-за их призывов на акцию пришли люди, которые должны были находиться на карантине.

Приговор не вынесли только Алехиной и Васильевой. Большинство фигурантов получили ограничение свободы, Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно.

Фото на превью: Мария Алехина / Instagram

*По решению Минюста России «Альянс врачей» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента