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РИА Новости сообщило об обнаружении 60-метрового обломка Ту-154
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РИА Новости сообщило об обнаружении 60-метрового обломка Ту-154

Новости
22:38, 27 декабря
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В Черном море на участке протяженностью 200 метров найдено большое скопление обломков потерпевшего крушение самолета Ту-154 и фрагментов тел погибших. Длина одного из найденных обломков — более 60 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Собеседник агентства также сообщил, что «на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров найдено три предмета». Источник уточнил, что размеры первого предмета — два на три метра, второго — более 60 метров, а третьего — около пяти метров в длину.

Согласно информации на сайте разработчика авиационной техники «Туполев», длина самолет Ту-154 составляет 47,9 метра.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.

Во вторник, 27 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев Ту-154. Результаты подтверждают версию об ошибке пилотов. В Минобороны рассказали, что «первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета».

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