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«Интерфакс» сообщил о планах России оставить в Сирии два военных объекта
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«Интерфакс» сообщил о планах России оставить в Сирии два военных объекта

Новости
14:04, 15 января
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Россия сокращает группировку Вооруженных сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам собеседника агентства, в Сирии у России останутся два «достаточно серьезных военных объекта»: российская авиагруппа на аэродроме «Хмеймим» и «значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус».

Источник «Интерфакса» добавил, что аэродром сейчас действует как полноценная авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме. Планируется, что на аэродроме будет произведен ремонт второй взлетно-посадочной полосы. 

Кроме того, сокращение не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион», которые будут прикрывать пункт базирования ВМФ России в Тартусе.

В конце декабре в Сирии начал действовать новый режим перемирия. 29 декабря Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел объявил, что в Сирии достигнута договоренность о  прекращении огня и готовности начать мирные переговоры. Он также добавил, что согласен с предложением Минобороны по сокращению российского военного присутствия в Сирии.

Сообщалось, что в рамках сокращения на территорию России перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.

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