Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare
Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене программы здравоохранения, введенной президентом Бараком Обамой (Obamacare), сообщает Reuters.
За отмену программы проголосовали 51 человек, против — 48 сенаторов. Резолюция сената США была отправлена в Палату представителей, голосование в которой должно состояться на этой неделе. Отмена Obamacare — приоритетная задача для членов Республиканской партии США и будущего президента Дональда Трампа, отмечает Reuters.
В Республиканской партии заявляли, что процесс отмены Obamacare может занять несколько месяцев. Еще большее количество времени понадобиться для разработки альтернативной программы. Однако Дональд Трамп заявлял о том, что вопрос об отмене программы Обамы необходимо решать быстро. Отмена Obamacare и принятие альтернативы должны случиться «одновременно».
Цель программы Obamacare заключается в обязательном приобретении медицинского полиса всеми гражданами, которые не были до этого застрахованы. Программа дает малоимущим гражданам субсидии на приобретение полиса.
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В своей прощальной речи Барак Обама называл Obamacare одним из главных достижений за время президентства. По его словам, реформа дала возможность получить медицинскую страховку еще 20 миллионам граждан США.