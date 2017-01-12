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Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare

Новости
11:27, 12 января
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Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене программы здравоохранения, введенной президентом Бараком Обамой (Obamacare), сообщает Reuters.

За отмену программы проголосовали 51 человек, против — 48 сенаторов. Резолюция сената США была отправлена в Палату представителей, голосование в которой должно состояться на этой неделе. Отмена Obamacare — приоритетная задача для членов Республиканской партии США и будущего президента Дональда Трампа, отмечает Reuters.

В Республиканской партии заявляли, что процесс отмены Obamacare может занять несколько месяцев. Еще большее количество времени понадобиться для разработки альтернативной программы. Однако Дональд Трамп заявлял о том, что вопрос об отмене программы Обамы необходимо решать быстро. Отмена Obamacare и принятие альтернативы должны случиться «одновременно».

Цель программы Obamacare заключается в обязательном приобретении медицинского полиса всеми гражданами, которые не были до этого застрахованы. Программа дает малоимущим гражданам субсидии на приобретение полиса.

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В своей прощальной речи Барак Обама называл Obamacare одним из главных достижений за время президентства. По его словам, реформа дала возможность получить медицинскую страховку еще 20 миллионам граждан США.

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