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BuzzFeed опубликовал доклад о российском досье на Трампа
Обама в прощальной речи пообещал «максимально гладкую» передачу власти
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Обама в прощальной речи пообещал «максимально гладкую» передачу власти

Новости
06:35, 11 января
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Уходящий президент США Барак Обама выступил с прощальной речью, в которой пообещал «максимально гладкую» передачу власти своему преемнику Дональду Трампу.

«Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии — мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому»,— сказал Обама, выступая в Чикаго.

Он назвал избрание Дональда Трампа проявлением демократии в стране.

«Такие соперники, как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, если мы мы не отступимся от того, что отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, запугивающую маленьких соседей»,— добавил президент.

В своей речи он также затронул вопросы расизма и прав человека.

Инаугурация Дональда Трампа, одержавшего победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе ноябрьских выборов, намечена на 20 января. Номинированные Трампом кандидаты на ключевые посты в новой администрации должны быть одобрены сенатом США, который на этой неделе проводит соответствующие слушания.

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