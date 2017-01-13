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Обама отменит политику выдачи вида на жительства добравшимся до побережья США кубинцам

Новости
02:02, 13 января
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Президент США Барак Обама отменит политику выдачи вида на жительства кубинцам, добравшимся до американского берега, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американском правительстве.

В рамках этой программы любой кубинец, не имеющий визы, но сумевший добраться до США, получает возможность остаться в стране. Из-за этого многие жители острова зачастую совершали опасные путешествия до побережья Флориды на самодельных плотах.

Представители других стран, пытающиеся проникнуть в США подобным образом, могут быть арестованы и депортированы.

Гавану проинформировали об отмене этой политики, рассказал CNN высокопоставленный представитель кубинского правительства.

Нормализация отношений между властями Кубы и США началась в 2014 году. В августе 2015 на остров приехал госсекретарь США Джон Керри, и на Кубе было открыто американское посольство. В марте 2016 года Гавану посетил президент Барак Обама.

Между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы. При этом избранный американский президент Дональд Трамп в ноябре пригрозил отказаться от нормализации отношений с Гаваной.

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