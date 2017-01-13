Обама отменит политику выдачи вида на жительства добравшимся до побережья США кубинцам
Президент США Барак Обама отменит политику выдачи вида на жительства кубинцам, добравшимся до американского берега, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американском правительстве.
В рамках этой программы любой кубинец, не имеющий визы, но сумевший добраться до США, получает возможность остаться в стране. Из-за этого многие жители острова зачастую совершали опасные путешествия до побережья Флориды на самодельных плотах.
Представители других стран, пытающиеся проникнуть в США подобным образом, могут быть арестованы и депортированы.
Гавану проинформировали об отмене этой политики, рассказал CNN высокопоставленный представитель кубинского правительства.
Нормализация отношений между властями Кубы и США началась в 2014 году. В августе 2015 на остров приехал госсекретарь США Джон Керри, и на Кубе было открыто американское посольство. В марте 2016 года Гавану посетил президент Барак Обама.
Между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы. При этом избранный американский президент Дональд Трамп в ноябре пригрозил отказаться от нормализации отношений с Гаваной.